فعاليات ثقافية وفنية بمناسبة المولد النبوي في ثقافة الإسماعيلية

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت مواقع فرع ثقافة الإسماعيلية مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية احتفالا بذكرى المولد النبوي، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

محاضرة حول أخلاق الرسول في مكتبة السبع آبار

عقدت مكتبة السبع آبار الثقافية محاضرة بعنوان "أخلاق الرسول" قدمها الشيخ محمد وحيد من الأوقاف.

تناولت المحاضرة أخلاق النبي محمد، مشيرة إلى صدقه وأمانته، وضرورة الاقتداء بسيرته وسنته.

ورشة فنية بعنوان "عروسة المولد" في بيت ثقافة الضبعية

أقيمت ورشة فنية ببيت ثقافة الضبعية تحت عنوان "معلومة ورسمة: عروسة المولد".

تخللت الورشة تصميم لوحات تعبيرية عن المناسبة، وتوضيح قصة عروسة المولد منذ العهد الفاطمي.

حفل فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية

نظم قصر ثقافة الإسماعيلية حفلًا أحياه فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية للأطفال، بقيادة مصطفى محمود. قدمت الفرقة مجموعة من الفقرات الفنية على أنغام السمسمية، مثل "سلم ع الشهدا" و"عدى النهار علينا".

نشاط توعوي حول أهمية الأشجار بمكتبة أبو صوير

تضمنت الأنشطة المقامة بإقليم القناة وسيناء الثقافي نشاطًا بعنوان "معلومة ورسمة"، تدرب فيه عبد الرحمن فراج، حول أهمية الأشجار ودورها في التحسن البيئي، وذلك بمكتبة أبو صوير الثقافية. شمل النشاط توعية الأطفال بأهمية زراعة الأشجار والعناية بها.