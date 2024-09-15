أحمد الكحلاوي يحيي احتفالية المولد النبوي بالإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفالًا بالمولد النبوي الشريف، وبرعاية د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، احتفالية فنية في السادسة مساء غد الاثنين، على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.

مشاركة د. أحمد الكحلاوي والفرقة الموسيقية

يحيي الحفل شيخ المداحين د. أحمد الكحلاوي، بمشاركة فرقته الموسيقية، بتقديم مجموعة متميزة من الابتهالات والأناشيد الدينية، يسبق الحفل افتتاح معرض فني يشارك فيه عدد من الفنانين السكندريين وهواة الفن التشكيلي، ويشمل مجالات الرسم، التصوير الزيتي والفوتوغرافي، والخط العربي، وغيرها.

احتفالية مجانية بإشراف إقليمي

الاحتفالية تقدم مجانًا للجمهور، بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، والإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، وتأتي ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة خلال الشهر الحالي، ويضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية بالقاهرة والمحافظات، تتنوع بين عروض الموسيقى العربية والإنشاد الديني، الندوات والأمسيات الثقافية، والورش والمعارض الفنية.