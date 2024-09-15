إيمي سمير غانم تتصدر التريند.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة إيمي سمير غانم، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلنت خوضها السباق الرمضاني المقبل 2025، بمسلسل "حق آدم"، وهذا اسم مؤقت للعمل لحين إستقرار صناع العمل على الاسم النهائي، ويشارك معها بطولة هذا العمل الفنان حسن الرداد.

آخر أعمال إيمي سمير غانم

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم الفنية، كانت مسرحية "التلفزيون"، الذي تم عرضها مؤخرًا، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، وتدور أحداث المسرحية حول زوجين يجد تلفزيون سحري في طرد مرسل لهما، فيجدان نفسيهما في داخله ويتنقلان بين قنواته بكل أحداثه وتفاصيله، ويتحكم فيهما طفل صغير بجهاز تحكم.

فيلم "بلوموندو"

ومن آخر أعمالهم في السينما، كان من خلال فيلم " بلوموندو"، الذي تم إنتاجه في عام 2023، وظهرت “إيمي” ضيفة شرف في العمل، ويدور العمل حول الشاب الثلاثيني (بلوموندو)، والذي يستغل سفر زوجته للولادة ويقرر تنظيم حفل صغير في منزل صديقه، ولكن سريعًا تتزايد أعداد الحضور ويخرج الأمر عن السيطرة.