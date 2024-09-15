دمياط تشهد انطلاق مؤتمر أدباء إقليم شرق الدلتا في دورته 21.. الثلاثاء



القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد المدينة الشبابية برأس البر بمحافظة دمياط لاستقبال مؤتمر أدباء إقليم شرق الدلتا الثقافي في دورته الحادية والعشرين، والذي ينطلق بعد غد الثلاثاء برعاية وزارة الثقافة ومحافظة دمياط، ويستمر حتى الخميس 19 سبتمبر.

تكريم شخصيات أدبية بارزة



يشهد حفل الافتتاح كلمات افتتاحية وتكريمًا لاسم الشاعر الراحل محمد كمال عباس والدكتور أحمد بلبولة، وذلك تقديرًا لإسهاماتهم الأدبية.

الجلسات البحثية تناقش دور الإبداع في قضايا المجتمع



تتضمن الفعاليات عدة جلسات بحثية تناقش مواضيع مختلفة، تبدأ بالجلسة الأولى حول "دور الإبداع في القضايا الإلكترونية"، تليها جلسات تتناول "الإبداع وقضايا العنف" و"التفكك الأسري".

أمسيات قصصية وشعرية متنوعة

بالإضافة إلى الجلسات البحثية، يقدم المؤتمر أمسيات قصصية وشعرية بمشاركة نخبة من الأدباء والشعراء، مما يعزز تبادل الخبرات والآراء الأدبية بين المشاركين.

الختام بجلسة توصيات المؤتمر



يُختتم المؤتمر بجلسة إعلان التوصيات التي تعكس أهم النتائج التي توصل إليها الأدباء والمشاركون خلال الفعاليات، مؤكدين على أهمية تعزيز دور الأدب في معالجة قضايا المجتمع.