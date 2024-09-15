نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة نمرة يكشف عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية "استنوا شوية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المطرب حمزة نمرة عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم "استنوا شوية"، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر "نمرة" البوستر الرسمي للأغنية، وعلق عليه قائلًا:" أغنيتي الجديدة "استنوا شوية" هتنزل يوم الأربعاء القادم 18 سبتمبر الساعة 7م بتوقيت القاهرة على كل منصات الموسيقى متحمس وأكيد مستنى اعرف رأيكم إيه".

منشور حمزة نمرة

آخر أعمال حمزة نمرة

وكان آخر أعمال حمزة نمرة هي أغنية يا سفينة، التي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب منذ سنة، وقد حققت الأغنية منذ طرحها وحتى الآن أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وجاءت الأغنية من كلمات محمود فاروق، ألحان حمزة نمرة، وتوزيع كريم عبد الوهاب

وتأتي كلمات الأغنية كالتالي:

بوصلة شاكك في اتجاهها

دوامات في البحر جاية

واللي بيطمن لي قلبي

في السفر صورتك معايا

توهة والمشهد ضبابي

كل مدى الليل يليل

يمكن الحيلة قليلة

بس أملي مش قليل

رايحة بينا فين يا رحلة

وفين هترسي يا سفينة

كل مدى الموج بيعلى

وإمتى نوصل المدينة

رايحة بينا فين يا رحلة

وفين هترسي يا سفينة

كل مدى الموج بيعلى

وإمتى نوصل المدينة

بكرة مش مضمون وأصلا

النهار ده حيرة أكثر

هو قلقي من نصيبي

عمره قدم ولا أخر

دفة المركب يا دايرة

كعبي طول العمر داير

آه يا قبطان روحه حايرة

كل رحلة وليها آخر

رايحة بينا فين يا رحلة

وفين هترسي يا سفينة

كل مدى الموج بيعلى

وإمتى نوصل المدينة

رايحة بينا فين يا رحلة

وفين هترسي يا سفينة

كل مدى الموج بيعلى

وإمتى نوصل المدينة

وصليني يا موجة عايش