نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسمة وغادة عبد الرازق أبرز حضور مهرجان الفضائيات العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم منذ قليل، مهرجان الفضائيات العربية للدورة الخامسة عشر برئاسة الإعلامي أحمد علاوة بحضور عدد من الفنانين المكرمين.

وكان أبرز الحضور بسمة والفنانة غادة عبد الرازق وكمال أبو رية.

وفي سياق آخر بدأت الفنانة غادة عبد الرازق التحضيرات لمسلسلها الجديد، حيث ستؤدي دور تحية كايروكي، من خلال إعادة تقديم فيلم "شباب امرأة" الشهير الذي صدر عام 1956.

ولدت الفنانة تحية كاريوكا في 22 فبراير 1915 بمحافظة الإسماعيلية، وبدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة بعد أن عانت من تعذيب شقيقها عقب وفاة والدها، وقررت الهروب من الإسماعيلية، ثم التقت بالراقصة سعاد محاسن، وعندما انتقلت سعاد إلى الشام، توجهت تحية إلى الراقصة بديعة مصابني، التي اكتشفت موهبتها في الرقص وضمتها إلى فرقتها عام 1935.