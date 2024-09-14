نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل "حق آدم".. 6 أعمال جمعت بين حسن الرداد وإيمي سمير غانم في السينما والدراما والمسرح(تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، السباق الرمضاني المقبل 2025، بمسلسل جديد "حق آدم"، وهذا الاسم هو اسم مؤقت للعمل لحين الإستقرار على إٍم نهائي للعمل، وينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الاجتماعية، ومكون من 15 حلقة، ولم يكن هذا العمل هو الأول الذي يجمع بين ذلك الثنائي، ولكن يوجد كثير من الأعمال الفنية الناجحة التي شارك بها سويًا، وتلك الأعمال تنوعت بين السينما والمسرح والتلفزيون، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" أبرز الأعمال التي جمعت بين إيمي سمير غانم وحسن الرداد.

فيلم زنقة ستات

شارك الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم في فيلم "زنقة ستات"، الذي تم إنتاجه عام 2015، وتدور الأحداث (علي منير الجحش) الشاب الثري الذي يتصيد الفتيات، وخاصة من أولئك اللاتي يزرن العيادة النفسية لأبيه زير النساء هو الآخر، وبعد خلاف (علي) مع والده حول إحدى المريضات، يدخل كلاهما في رهان على مصنع يملكه الأب في (إنجلترا)، حيث يتوجب عليه أن يساعد مريضًا لديه بالشفاء من عقدته مع النساء بأن يخدع ثلاث فتيات تعرف عليهن المريض ورفضوا حبه، وهن (سهام بدر) و(شكرية تورتة)، و(سميحة العو).

فيلم زنقة ستات



فيلم بلوموندو

ومن آخر أعمالهم في السينما، كان من خلال فيلم " بلوموندو"، الذي تم إنتاجه في عام 2023، وظهرت “إيمي” ضيفة شرف في العمل، ويدور العمل حول الشاب الثلاثيني (بلوموندو)، والذي يستغل سفر زوجته للولادة ويقرر تنظيم حفل صغير في منزل صديقه، ولكن سريعًا تتزايد أعداد الحضور ويخرج الأمر عن السيطرة.

فيلم عشان خارجين



وشارك أيضًا في فيلم "عشان خارجين"، الذي تم إنتاجه عام 2016، وتدور أحداثه حول (رمزي الدسوقي) شاب مستهتر في علاقاته النسائية، يقرر رئيسه في العمل تعريفه على ابنته (ليلى مراد) بغرض تزويجها منه والخلاص من مشاكلها التي لا تنتهي، ومع لقائهما، يترك رجل مجهول حقيبة مليئة باﻷموال على طاولتهما، وهو ما يدخلهما في سلسلة لا تنتهي من المطاردات والمغامرات الكوميدية مع صاحب الحقيبة.

فيلم عشان خارجين



مسلسل عزمي وأشجان

ومن الأعمال الدرامية التي شارك بها الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم، كان مسلسل "عزمي وأشجان" الذي تم عرضه في عام 2018، تدور الأحداث في إطار كوميدي حول عصابة نصب واحتيال مكونة من فردين وهما (عزمي) و(أشجان)، يتعرضان لعدد من المواقف الكوميدية أثناء قيام ضابط بتتبع جرائم النصب التي يقومان بها.

مسلسل عزمي وأشجان

مسلسل حق ميت

ومسلسل "حق ميت" الذي تم عرضه عام 2015، وتدور أحداثه في إطار من التشويق واﻹثارة، يصير المحامي الشاب نادر مصطفى كمال (حسن الرداد) متهمًا باختطاف وقتل 4 سيدات، ومع سير الشرطة في التحقيق مع (نادر) للتأكد من كونه هو الجاني أم لا، وضغط متواصل من وسائل الاعلام، يسترجع (نادر) داخل الزنزانة قصة حبه الحزينة مع حنين (إيمي سمير غانم)، والمسارات التي سارت فيها علاقتهما معًا.



مسرحية التلفزيون

ومن الأعمال المسرحية، كانت مسرحية "التلفزيون"، الذي تم عرضها مؤخرًا، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، وتدور أحداث المسرحية حول زوجين يجد تلفزيون سحري في طرد مرسل لهما، فيجدان نفسيهما في داخله ويتنقلان بين قنواته بكل أحداثه وتفاصيله، ويتحكم فيهما طفل صغير بجهاز تحكم.