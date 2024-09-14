نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. خالد الصاوي يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنان خالد الصاوي، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعد انتشار صور من كواليس تصوير مسلسل "زمالك بولاق"، الذي يعكف أبطال وصناع العمل على الإنتهاء من تصوير مشاهدهم خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لعرضه قريبًا، ويعد هذا العمل أول عمل يجمع بين "الصاوي" والفنان باسم سمرة بعد 20 عام.

ونشر المنتج وليد حجاجي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الصور الأولى من كواليس تصوير المسلسل، وعلق عليها قائلًا: "الصور الأولى من مسلسل" زمالك بولاق"، للنجوم باسم سمرة، خالد الصاوي، عبير صبري، إنتصار، فراس سعيد، وميمي جمال. انتظروا مفاجآت كثيرة قريبًا".

باسم سمرة

خالد الصاوي

أحداث مسلسل "زمالك بولاق"

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق ومليء بالإثارة، حول قصة شقيقين يلتقيان للمرة الأولى بعد مرور 20 عامًا من ولادتهما.

ويعيش خالد الصاوي في حي الزمالك، بينما يقيم باسم سمرة في منطقة بولاق، وتجمعهما الصدفة بعد سنوات طويلة عاش كل منهما فيها ظروفًا مختلفة عن الآخر.

أبطال وصناع مسلسل "زمالك بولاق"



المسلسل يضم نخبة من النجوم، منهم: باسم سمرة، خالد الصاوي، عبير صبري، إنتصار، ميمي جمال، فراس سعيد، ياسر الطوبجي، إسماعيل فرغلي، محمد منصور، لبنى عزت، سيد أسامة ميكا، يوسف عمر، وشاهيستا سعد وهو من تأليف أحمد رجب، إسلام شتا، وباسم الخطيب، ومن إخراج أسامة عمر.