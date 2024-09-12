اليوم.. حنان ماضي تحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة حنان ماضي لإحياء حفلًا غنائيًا اليوم الخميس في ساقية الصاوي، ومن المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أغانيها المميزة.

معلومات عن حنان ماضي

هي مطربة مصرية، اكتشفها الموسيقار عمر خيرت وزوجها السابق الموسيقار ياسر عبد الرحمن بعد أن كانت عازفين كمان في فرقته، شكلت ثنائيًا ناجحًا مع عبد الرحمن، ولمعت خلال فترة التسعينات، وقدمت عدة ألبومات ناجحة مثل" عصفور المطر، ليلة عشق، إحساس، شباك قديم" كما قدمت أغنية تترات عدة مسلسلات مثل " الوصية ١٩٩٠، المال والبنون ١٩٩٣، قصة الأمس ٢٠٠٨، غيرها.

آخر حفلات حنان ماضي



وفي سياق آخر، أحيت الفنانة حنان ماضي حفل غنائي على مسرح أوبرا دمنهور وفرقتها بنخبة من أشهر أغنياتها بالإضافة إلى تترات المسلسلات التى أرتبطت بأذهان ووجدان الجمهور منذ التسعينيات وحتى الآن منها " شباك قديم، شدى الضفاير، ليلة عشق، عدى الهوا، امتى الكلام يبتدى،عصفور، غناك يا بحر، وانت بعيد، كان وكان، اللقاء الثانى، المال والبنون وقصة الأمس".