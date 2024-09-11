ميدو عادل يكشف العديد من الأسرار من داخل المسرح القومي بالأزبكية

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية مها بهنسي الفنان ميدو عادل في لقاء خاص من داخل المسرح القومي بالأزبكية، غدًا الخميس في تمام الساعة 11 مساءً على قناة CBC.

مسلسل انترفيو

يذكر أن يشارك ميدو عادل في مسلسل “انترفيو”، والمقرر عرضه قريبًا، والتي تدور أحداث المسلسل حول «نادين»، التي تعمل محللة بيانات، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب عندما تتوجه لإجراء مقابلة عمل، ويتناول المسلسل قصة حياتها الشخصية وتعاملها مع المخاوف التي تواجهها، خصوصًا فيما يتعلق بالدخول في علاقات عاطفية، ويحاول خالد شباط إقناع «نادين» بالدخول في علاقة حب، ويطلب يدها للزواج، لكنها تبدي ترددًا وخوفًا من الفكرة، إلا أنه يستمر في المحاولة ويحثها على إعطائه فرصة للتعرف عليها.



أبطال مسلسل انترفيو



ينتمي مسلسل "إنترفيو" إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث يتكون من 10 حلقات فقط، ويعد أول بطولة مطلقة للفنانة رنا رئيس، ما يمثل خطوة كبيرة في مسيرتها الفنية، العمل من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف أمينة مصطفى، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم من بينهم ديانا هشام، مونيكا ألفونس، وسارة نور، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة الأخرى.

نبذة عن ميدو عادل

يذكر أن الفنان ميدو عادل، من مواليد عام 1986، وهو ينتمي إلى عائلة فنية، فوالده هو فنان المسرح عادل ماضي ووالدته الممثلة سمر عبد الوهاب.

وتخرج عام 2011 من المعهد العالي للفنون المسرحية وأكاديمية الفنون قسم التمثيل والإخراج، وبدأ التمثيل خلال دراسته بالمعهد.

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‏وشارك بالعديد من العروض المسرحية المتميزة ثم شارك في بعض الأفلام القصيرة.