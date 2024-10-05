نجوى فؤاد: 'عايزة اتحجب واعتزل الفن وأقعد في البيت'

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة نجوي فؤاد في مداخلة هاتفية لبرنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس عن اعتزالها الفن، والوسط الفني والعديد من الأشياء.



تصريحات نجوي فؤاد:



وقالت:" أنا عايزة أعتزل الفن واقعد في البيت الوسط الفني ده ملهوش أمان والمحبة والاعتزاز كسبناه من الجمهور العربي، أنا قاعده في البيت مش بشتغل وم معايا فلوس أنا بطلب من وزير الثقافة يكون في معاش الفنانيين نعيش منه".

وأضافت:" فترة تعبي محدش وقف جمبي غير يسرا وفيفي عبده كانوا على تواصل معايا على طول، أنا محافظة على قراءة القرآن ساعتين يوميًا وبحس أن بتثقف وأنا بقرأه".

وتابعت: "الرقص الشرقي فن وموجود من أيام الفراعنة، لكن بعض الراقصات لم يلتزموا بالزي المخصص له الوحيدة التي تلتزم هي فيفي عبده".

وفي سياق آخر تصدر اسم الفنانة نجوى فؤاد محركات البحث جوجل خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما اثار برومو حلقتها مع نزار الفارس، جدلا واسعا بعد ان ظهرت وهي ترتدي الحجاب فى احدي الفقرات فقط.



آخر أعمال نجوي فؤاد:

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة نجوى فؤاد الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "تلت التلاتة" تأليف هبة الحسينى، وإخراج محمد هشام الرشيدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب غادة عبد الرازق كلًا من: ماجد المصرى، نجلاء بدر، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله، والعمل لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

وتدور أحداثه في إطار درامي، يتناول العمل قصة ثلاث أخوات توأم تعمل كل منهن في مهنة مختلفة، وتدور بينهن العديد من الأحداث المثيرة، وقد حقق المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا فورا طرحه عبر شاشات التلفزيون وحصلت غادة عبد الرازق على إشادات واسعة.