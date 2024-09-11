تعرف على سبب عدم وجود أيمن بهجت قمر في آخر يوم من كواليس "ري ستارت"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك السيناريست أيمن بهجت قمر عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام" مقطع فيديو من كواليس أخر يوم تصوير فيلم “ ري ستارت”.

وعلقت المخرجة سارة وفيق كاشفة سبب عدم وجوده معهم قائلة:' كانت نقصاك يا ايمن وعارفة أنك مشغول بس غصب عنك مبروك علينا كلنا ربنا يفرحنا بنجاح الفيلم.

فيلم ري ستارت هو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

يشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.