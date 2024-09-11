حلا شيحه تحتفل بعيد ميلاد والدتها بهذه الكلمات

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة حلا شيحه بعيد ميلاد والدتها من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتبت حلا شيحه:'يا أجمل ضحكة وأحلى ام في الدنيا انتي معني الحياة عيد ميلاد سعيد يا امي يا نادية يا نونا كل الأحفاد كلهم شبهك".

كان آخر أعمال حلا شيحه مسلسل “ امبراطورية ميم”وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، وشارك في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان خالد النبوي، نشوى مصطفى، نور النبوي، حلا شيحة، محمود عبد العزيز، محمود حافظ، وآخرين من النجوم والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.