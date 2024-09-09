نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم العاشق وانترفيو.. قائمة أعمال شهر سبتمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المنصات لتوليفه مجموعة من المسلسلات المقرر عرضها خلال شهر ستمبر، منها الاجتماعي والكوميدي والرومانسي، وأغلبها تعرض على منصات إلكترونية، ومن أبرز نجومه: إسعاد يونس، محمد انور ورنا رئيس، ايضا تستقبل السينمات فيلم العاشق للفنان احمد حاتم، تتنوع الأعمال ما بين مسلسلات والأفلام.

فيلم عاشق

يبدأ عرض فيلم عاشق في دور صالات السينما المصرية، وهو من بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، سبق وتم تاجيل الفيلم من قبل لمدة عامين كاملين، حيث انطلق تصوير الفيلم في عام 2021 وتم الانتهاء من آخر مشاهده في عام 2022، يشارك في بطولة الفيلم أيضًا محسن محيي الدين، كريم قاسم، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، المعروف بأفلامه الرومانسية مثل قمر 14 وغيرهم، وإخراج عمرو صلاح، وتدور قصة الفيلم في إطار رومانسي حول شاب وفتاة، يعمل هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

مسلسل برغم القانون

تخوض الفنانة إيمان العاصي تجربة البطولة المطلقة من خلال مسلسل "برغم القانون"، تدور الأحداث حول ليلي التي تعمل بالمحاماة وتعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في أحد الأيام لتجد زوجها اختفى، وبعد رحلة بحث، تكتشف هروبه تاركا طفلين، بعد زواج عشر سنوات، وتحاول الوصول لسر هروبه، يتكون من 30 حلقة ومن المقرر عرضه عبر قناة ON، ويشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عناني، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

مسلسل "انترفيو"

يعد مسلسل "انترفيو" هو البطولة المطلقة الاولي للفنانة رنا رئيس، يتكون من 10 حلقات، ويبدأ عرضه يوم 11 سبتمبر على منصة watch it المصرية، ويشاركها الممثل السوري خالد شباط وميدو عادل، وديانا هشام، وحازم إيهاب، ومحمد العمروسي، وسارة نور، ونور بدر، وخالد جواد، مونيكا ألفونس، والمسلسل من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج أحمد خالد أمين، تدور الأحداث حول (نادين) التي تعمل محللة بيانات، حيث تذهب ﻹجراء مقابلة عمل في شركة The Match Maker، ولكنها لم تكن تعلم أن هذه المقابلة ستقلب حياتها رأسا على عقب، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "مطعم الحبايب"

تدور أحداث مسلسل "مطعم الحبايب" حول قصة فريدة ومختلفة في عالم المطبخ، وهو ما يسمى بـ "دراما المطبخ"، وذلك في جو من الإثارة والتشويق الممزوجان بالكوميديا

يبدأ عرضه يوم 3 أكتوبر عبر منصة "شاهد vip، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري، وعدد من الفنانين الذين يشاركون كضيوف شرف، والعمل من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

مسلسل ديبو

يعد مسلسل ديبو من مسلسلات الكوميديا موجودة في الأوف سيزون، بطولة الفنان محمد أنور، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب، العمل تنتجه شركة "S Productions" للمنتجة سالي والي، مكون من 12 حلقة يعرض عبر منصة "يانجو بلاي" يشارك في بطولته بجانب محمد أنور، العديد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى، إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل.

مسلسل "تيتا زوزو"

تطل النجمة إسعاد يونس على جمهورها من خلال مسلسل "تيتا زوزو"، يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة إعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى وحين يقعوا في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها، يعرض المسلسل ابتداء من يوم 21 سبتمبر عبر قناة dmc، المسلسل من بطولة النجمة الكبيرة إسعاد يونس، محمد كيلاني، إسلام إبراهيم، نور محمود، ندى موسى وحمزة العيلي، وهو من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادلالمسلسل من بطولة النجمة الكبيرة إسعاد يونس، محمد كيلاني، إسلام إبراهيم، نور محمود، ندى موسى وحمزة العيلي، وهو من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

مسلسل «الغالب غالب»

يتكون مسلسل «الغالب غالب»، من 8 حلقات، من بطولة رائدة الأعمال وأيقونة الموضة هادية غالب، ويُعد هذا أول عمل مصري ينتمي لنوعية الـ«ريالتي شو»،ومن المقرر عرضه المسلسل يوم 19 سبتمبر الجاري على منصة «يانجو بلاي»مع صدور حلقتين أسبوعيًا.