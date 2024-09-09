نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسط حضور النجوم.. طارق وأحمد الجنايني يلتقيان عزاء والدهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم أمس عزاء والد المنتجان طارق وأحمد الجنايني “يحيى الجنايني”، والذي رحل عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي، حسبما أعلن طارق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وتمت الصلاة عليه يوم الخميس الماضي، بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ودفنه في مقابر العائلة بطريق الواحات.

نجوم الفن الذين حرصوا على حضور العزاء

و حرص عدد من نجوم الفن وكبار الصناع على الحضور لـ مسجد الشرطة بالشيخ زايد ومواساة طارق وأحمد الجنايني، وكان على رأسهم الفنان هاني رمزي، محمد القس، محمد رضوان، كزبرة، نور قدري، ماجدة زكي، هنا شيحة، تميم يونس، أحمد السقا، محمود الليثي، أحمد السبكي، أمير كرارة، سيد رجب.

نعي طارق الجنيني لوالده

وكان قد أعلن طارق الجنايني خبر الوفاة قائلًا: “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. توفى إلى رحمة الله والدي الغالي الحاج يحيى الجنايني”.

وتابع طارق الجنايني: “سيتم تشييع الجنازة غدًا الخميس 5 سبتمبر بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن في مقابر العائلة بـ6 أكتوبر، طريق الواحات وسيقام العزاء إن شاء الله يوم الأحد 8 سبتمبر بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ”.