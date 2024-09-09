هنا شيحة عضو لجنة تحكيم مهرجان سلا لسينما المرأة

القاهرة - محمد ابراهيم -

اختارت إدارة مهرجان سلا لسينما المرأة الفنانة هنا شيحة، لتكون عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، والذي من المفترض أن تبدأ فعالياته يوم 23 سبتمبر الجاري.

وأكدت إدارة المهرجان أن لجنة التحكيم تتكون من الممثلة والمخرجة المغربية مريم التوزاني، الممثلة والمخرجة المجرية أجنيس، أوديل سانكارا، ممثلة ومخرجة ومديرة مهرجان، بوركينا فاسو، فلور ألبرت، ومخرجة من فرنسا.

مهرجان سلا لسينما المرأة

ومن المقرر أن يكرم المهرجان في دورته الـ 17 التي تقام في الفترة من 23 حتى 28 سبتمبر الجاري، كل من الفنانة داليا البحيري لمسيرتها المتميزة في السينما والتلفزيون، والممثلة المغربية سعدية لاديب لمسيرتها السينمائية الرائعة.



آخر أعمال هنا شيحة

والجدير بالذكر آخر أعمال هنا شيحة مسلسل ما تيجي نشوف، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وشارك في العمل كل من إسلام جمال، نهى عابدين، نبيل عيسى، ملك قورة، طارق صبري، أحمد جمال سعيد وآخرين.

و مسلسل راجعين ياهوا، بطولة خالد النبوي تأليف محمد سلامة والعمل كان من إنتاج شركة أروما وشارك فيه كل من نور اللبنانية، طارق عبد العزيز، أنوشكا، وفاء عامر، نور النبوي، إسلام جمال، ريهام الشنواني، أحمد بدير، أية سماحة، هلا السعيد، صبحي خليل، وآخرين وحقق العمل رد فعل كبير وقت عرضه.