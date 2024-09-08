من حفل توزيع جوائز الدير جيست.. إسعاد يونس تتألق بأحدث ظهور

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة إسعاد يونس جمهورها بصور لها من حفل توزيع جوائز الديرجيست،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “يونس” وهي ترتدي فستان طويل باللون الأسود، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، واعتمدت على تسريحة شعر مناسبة للإطلالة مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

أحداث مسلسل “تيتا زوزو”

تدور أحداث مسلسل “تيتا زوزو” في دراما إجتماعية مميزة حول دكتورة إعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.

أبطال مسلسل تيتا زوزو



مسلسل «تيتا زوزو» مكون من 30 حلقة، من بطولة إسعاد يونس، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، إسلام إبراهيم، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل.

أحدث أعمال إسعاد يونس



ومن ناحية أخرى، تشارك إسعاد يونس في مسلسل إنترفيو الذي تدور أحداث مسلسل انترفيو، حول شخصية "نادين" التي تتجه إلى إحدى الشركات من أجل إجراء مقابلة، للعمل كمحللة بيانات بالشركة، ولكنها تقع في حب مالك الشركة، وتمر حياتها بمنعطف جديد يغير مجرى حياتها للأبد.

آخر أعمال إسعاد يونس

وكان اخر أعمال إسعاد يونس هو مسلسل كامل العدد +1، الذي شاركت في بطولته مع دينا الشربيني وشريف سلامة، وجسدت شخصية حياة عبدالجواد، وهي فنانة معتزلة تعود إلى التمثيل مع تتابع الأحداث، وهى والدة شريف سلامة وحماة دينا الشربيني بالعمل، والمسلسل من نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، وناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء، خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم.

وايضا فيلم عصابة عظيمة، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وتدور أحداثه حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائى على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة، تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.