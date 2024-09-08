أحمد خالد صالح يشارك في مسلسل 'الزواج سم قاتل' رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان أحمد خالد صالح في بطولة مسلسل الزواج سم قاتل رمضان 2025 الذي يشهد اول بطولة مطلقة للفنانة هنا الزاهد برمضان.

تفاصيل مسلسل الزواج سم قاتل

مسلسل الزواج سم قاتل مكون من 15 حلقة، ويشهد أولى بطولات هنا الزاهد المُطلقة في دراما رمضان، والمسلسل من إنتاج شركة ميديا هب للمنتج محمد السعدي، ومن تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل.

احدث أعمال أحمد خالد صالح

ومن ناحية اخري، يرتبط أحمد خالد بأكثر من عمل جديد منها فيلم أسد مع محمد رمضان، والعمل يدور في إطار أكشن تاريخي ملحمي، ويأتي بميزانية إنتاجية ضخمة، ويتناول فترة ثورة العبيد، وتقع الأحداث في عام 1280 ميلادية في حقبة المماليك، العمل من بطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، والعمل من تأليف وإخراج محمد دياب.

أيضًا ينتظر أحمد خالد صالح عرض فيلم الهوى سلطان، والذي يجمعه بـ منة شلبي وأحمد داود، والفيلم من نوعية الأعمال الاجتماعية الرومانسية، ويظهر أحمد خلاله بشخصية طبيب أسنان، من المقرر تحديد الموعد النهائي لعرضه خلال الفترة المقبلة، ومن بطولة منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، وعماد رشاد، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

كما يشارك في فيلم الست من بطولة منى زكي، ويتناول العمل السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويقدم شخصية شقيق منى، يشهد دعم من هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، من خلال صندوق Big Time، ويشارك به عدد من النجوم منهم كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب، والعمل تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد ومن إنتاج سينرجي.

اخر اعمال أحمد خالد صالح

وكان اخر اعمال أحمد خالد صالح، هو مسلسل دون سابق انذار، الذي حقق نجاحًا ملحوظًا في موسم دراما رمضان الماضي 2024، جمعه بـ آسر ياسين، بالإضافة إلى مسلسل المداح 4 من بطولة حماده هلال، حيث ظهر أحمد ضيف شرف خلال العمل بشخصية الجن نمرود.