الملحن إيهاب عبد الواحد يكشف كواليس العمل مع أنغام في ألبومها الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الملحن إيهاب عبد الواحد عن الحديث عن ألبوم “تيجي نسيب”، أحدث أعمال النجمة أنغام، مشيرًا إلى أن الألبوم بدأ العمل عليه منذ عامين.

تصريحات إيهاب عبد الواحد

وقال إيهاب عبد الواحد خلال لقاءه في برنامج سبوت لايت للإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد: "عملنا على ألبوم تيجي نسيب على مدار عامين، وتعاملت مع أنغام في هذا الألبوم بخمس أغاني".

وتابع عبد الواحد حديثه، وقال: "الشغل مع أنغام راقي ودائمًا أقول أن العمل معها سلسل ويوجد به إنتاج مختلف وأعمال جريئة".

إيهاب عبد الواحد: كنت قلقًا من طرح الألبوم في الصيف وتفاجئت بردود الأفعال عليه

واستكمل إيهاب عبد الواحد كلامه: "كنت أشعر بالقلق أن الألبوم سيتم طرحه في فصل الصيف لكنني فوجئت بردود الأفعال وكيف الجمهور تقبل الألبوم بحب شديد وتعلقوا بكل أغنية".