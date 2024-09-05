محمود حافظ يكشف عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "عمر أفندي"

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان محمود حافظ، صباح اليوم، ضيفًا في برنامج "عيش صباحك"، مع يوسف التهامي وفانا إمام، الذي يعرض عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، وكشف خلال اللقاء عن تفاصيل وكواليس مشاركته في مسلسل "عمر أفندي" بطولة الفنان أحمد حاتم، والذي يعرض حاليا على شاشة قناة "ON".

وبدأ "حافظ" حديثه بـ كواليس إختياره وترشيحه لشخصية "أباظة" في المسلسل، قائلا:" أنا والمخرج عبدالرحمن أبو غزاله اشتغلنا مع بعض كتير جدا لما كان مساعد أول مخرج، مسلسل اسمه "كف القصر" اخراج الأستاذ عادل أديب، وعملت معاه كلبش والاختيار ومن أجل زيكو، ونعرف بعض على المستوى الشخصي والمستوى المهني، وهو طموحه أن اول مايبدأ يخرج، أنه يخرج عمل ربنا سبحانه وتعالى يجعله فتجحة الخير عليه، ويكسر الدنيا، فلما كلمني عن شخصية أباظة، عجبني التركيبة من الشرح بتاعه".

وتابع عن تفاصيل شخصيته في المسلسل ،قائلا: "أنا بحب دايما الشر اللذيذ، مش الشر اللي الناس تتخنق منك، بمعنى انت بتعمل شر بس الناس حبينك "

أحداث مسلسل "عمر أفندي"





وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

أبطال وصناع مسلسل "عمر أفندي"





ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.