إسعاد يونس تشوق الجمهور لمسلسلها الجديد "تيتا زوزو"

القاهرة - محمد ابراهيم - شوقت الفنانة إسعاد يونس، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لأحدث أعمالها الفنية، وهو مسلسل "تيتا زوزو"، المقرربداية عرضه يوم السبت الموافق 21 سبتمبر الجاري، عبر شاشة قناة “dmc”.

ونشرت إسعاد، صورة من كواليس المسلسل، وعلقت عليها قائلة:"تيتا زوزو، بتجهز استنوا مسلسل تيتا زوزو بداية من يوم السبت 21 سبتمبر الساعة 8 مساءً، على dmc "

منشور اسعاد يونس

أحداث مسلسل “تيتا زوزو”

ينتمي مسلسل “تيتا زوزو” إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور احداثه في إطار لايت كوميدي وهو مسلسل مكون من 30 حلقة يتم عرضه في الأوف سيزون وتدور قصته حول إسعاد يونس التي تلعب شخصية وكيلة وزارة ولديها أبناء وأحفاد، ومن ثم تمر العائله بالعديد من المشاكل، ذلك الأمر الذي يجعل اسعاد يونس مسؤوله عن تلك المشاكل وعن تقديم حلول لها.

فريق عمل “تيتا زوزو”

مسلسل “تيتا زوزو”، يشارك فى بطولته إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.