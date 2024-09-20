تفاصيل ظهور خالد الصاوي في مسلسل "إش إش"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان خالد الصاوي في مسلسل “ اش اش” كضيف شرف مع الفنانة مي عمر المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

وأشيع في تصريحات صحفية أنه سيظهر صاحب مكتبة خلال الأحداث.

وفي سياق آخر تعاقد النجم خالد الصاوي رسميًا على الانضمام إلى الموسم الخامس من مسلسل "المداح"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

ومن المتوقع أن يؤدي الصاوي دور الشيطان، الذي مثلّه فتحي عبد الوهاب في الجزء الرابع.

ومن ناحية أخري، يواصل الفنان خالد الصاوي تصوير مشاهده في مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “زمالك بولاق”، والتي من المقرر عرضة الفترة المقبلة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق ومليء بالإثارة، حول قصة شقيقين يلتقيان للمرة الأولى بعد مرور 20 عامًا من ولادتهما.

ويعيش خالد الصاوي في حي الزمالك، بينما يقيم باسم سمرة في منطقة بولاق، وتجمعهما الصدفة بعد سنوات طويلة عاش كل منهما فيها ظروفًا مختلفة عن الآخر.