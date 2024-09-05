نسرين أمين لـ دوت الخليج الفني:" شخصيتي في فهد البطل خارج حدود التوقعات ومشاهدي مع العوضي هتكون مفاجأة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تشارك الفنانة نسرين أمين في مسلسل "فهد البطل" مع النجم أحمد العوضي والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025، وتواصل دوت الخليج الفني مع النجمة نسرين أمين وسؤالها عن الشخصية التي تقدمها خلال أحداث العمل.

تصريحات نسرين أمين:

وقالت:" شخصيتي في فهد البطل خارج حدود التوقعات ومحدش يعرف يحدد هي طيبة ولا شريرة لكن الشخصية جديده عليا ولم أقدمها من قبل وده أكثر حاجه حمستني".

نسرين أمين

وأضافت:" أغلب المشاهد هتكون مع أحمد العوضي وكمان هتكون مفاجأة للجمهور لأنها مشاهد مشوقة جدًا، وبتمني أن العمل يعجب الجمهور".

أبطال مسلسل فهد البطل





ويضم المسلسل عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد عبدالعزيز، ميرنا نورالدين، صفاء الطوخي، عزت زين، صفوة، ونسرين أمين، المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.

نسرين أمين

آخر أعمال نسرين أمين:

ويذكر أن آخر أعمال نسرين أمين هو فيلم "ولاد رزق الجزء الثالث"، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، وبطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، وسيد رجب.

ويأتي الجزء الثالث من العمل بشكل مختلف عن الجزأين السابقين، حيث يشهد دعم من هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ويحظى الفيلم بحملات دعائية ضخمة واهتمام إعلامي كبير، خاصة بعد الإعلان عن ميزانيته الإنتاجية الضخمة التي وصلت إلى 8 ملايين دولار، مما يعد رقمًا ضخمًا بالنسبة لإنتاج فيلم عربي.