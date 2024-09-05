بعد وفاة والده.. طارق الجنايني يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم المنتج طارق الجنايني، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلن عن وفاة والده، أول أمس الأربعاء، من خلال منشور له عبر صفحته الشصخية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتم تشييع الجنازة اليوم الخميس، بعد صلاة الظهر، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وفاة والد طارق الجنايني

وكتب "الجنايني" في المنشور:" يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. توفى إلى رحمة الله والدي الغالي الحاج يحيى الجنايني، سيتم تشييع الجنازة غدًا الخميس 5 سبتمبر بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن في مقابر العائلة بـ6 أكتوبر، طريق الواحات وسيقام العزاء إن شاء الله يوم الأحد 8 سبتمبر بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

جنازة والد طارق الجنايني

وتم تشييع جنازة والد المنتج طارق الجنايني، اليوم الخميس، بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور تشييع الجنازة، ومن أبرزهم: أشرف زكي، أحمد داود، صبري فواز، والفنان أحمد طارق نور والفنان محمد فراج والفنان هشام ماجد، وغيرهم.

عزاء والد المنتج طارق الجنايني

ومن المقرر أنه سيقام العزاء مساء يوم الأحد المقبل، بعد صلاة المغرب، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حسبما أعلن طارق الجنايني في منشوره عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك".



آخر أعمال منتج طارق الجنايني

ويذكر أن آخر أعمال المنتج طارق الجنايني الفنية، هو فيلم "الحريفة" بطولة الفنان نور النبوي، والذي تم عرضه في شهر يناير الماضي، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا.

أبطال وصناع فيلم "الحريفة"

وشارك في بطولة فيلم "الحريفة" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك ونجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، وآخرون من النجوم، مع ظهور خاص لبيومي فؤاد وشريف الدسوقي، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.