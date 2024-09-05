منة فضالي توجه رسالة شكر لكل من ساعدوها بعيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم -

وجهت الفنانة منة فضالي، رسالة شكر إلى كلًا من ساعدها في تحضيرات عيد ميلادها الذي أتمت فيه 41 عامًا وسط نجاحات متتالية عاشت فيها النجمة منة بين أدوار مختلفة قدمتها بين شاشتي السينما والتليفزيون.

حيث كتبت عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام": "عاوزة اشكر بجد من قلبي كل حد تعب معايا اليوم ده من ديكور وتنظيم وكيترنج والكيك حقيقي مفيش غلطه الأكل كان تحفة والتست يجنن والديكور كان رائع حقيقي بجد ميرسيي على تعبكم وعلى النضافة بجد كل حاجه كانت مظبوطه".



و تابعت: "تسلم ايديكم".



آخر أعمال الفنانة منة فضالي



يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل "محارب"، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2024، والذي تدور أحداثه في إطار من الدراما حول الشاب (محارب) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة (القاهرة)، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة (محارب) في حادث سيارة.

طاقم عمَل مسلسل "محارب"



يشارك في بطولة مسلسل "محارب" مجموعة من النجوم ومنهم: "حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، تامر عبد المنعم، نيرمين الفقي، محمود عمرو ياسين، منة فضالي، أحمد عنان، ماجد المصري، وغيرهم من الفنانين والعمل من تأليف: محمد سيد بشير، إخراج: شيرين عادل.



وشاركت أيضا بمسلسل "كوبرا"، بطولة الفنان محمد إمام، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم: مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف.