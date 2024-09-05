نداء شرارة لـ دوت الخليج الفني:" لدي عدة أغاني باللهجة المصرية ستطرح قريبا.. وأستعد لأغنية لبنانية"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة نداء شرارة عن أحدث مشاريعها الغنائية، مشيرة إلى أنها تعمل حاليا على أغنية باللهجة المصرية بالإضافة لطرحها عدة أغاني باللهجة المصرية قريبا.

قالت نداء شرارة في تصريح خاص لـ دوت الخليج:' بحضر مجموعة أغاني محتمل ينزلوا على شكل ألبوم أو سينجل لسه مقررناش، كات المفروض ينزل ألبوم بس حسيت إن الأغاني ممكن تتظلم فممكن أنزلهم سينجل.

تابعت قائلة:' هيكونوا كلهم أغاني درامية باللهجة المصرية، وتعاونت فيهم مع مبدعين كتير وأتمنى ينالوا إعجاب الجمهور، وكمان بحضر حاليا لأغنية باللهجة اللبنانية هتنزل قريب جدا.

نجاح كبير لنداء شرارة بأغنية “ تعرف إحساس”

وفي سياق آخر، استطاعت نداء شرارة تحقيق نجاحًا كبيرًا من خلال أغنيتها "تعرف إحساس"، التي دخلت ضمن قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة في مصر على موقع يوتيوب، وقد حققت الأغنية نسبة مشاهدة بلغت 750 ألف مشاهدة في غضون 6 أيام فقط.

والأغنية من كلمات أحمد العزب، لحن محمد عبد المجيد، توزيع محمد ياسر.

وتقول كلمات الأغنية:

بجد.. ولا عندى حد

يجي ف غلاوتك أو ينافسك ف الجمال

مهم.. فارق اووى

دعيت برزقي وكنتلي إجابة السؤال

تعرف إحساس

إنك تستغنى بحد خلاص عن كل الناس

بوجوده تحس لأول مره ب إنك

كما حققت نجاحا آخر عندما طرحت أغنيتها "ست العرايس"، عبر قناتها على موقع يوتيوب، الأغنية من كلمات وألحان نداء شرارة نفسها، وتوزيع موسيقي خالد مصطفى.