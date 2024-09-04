بجلسة تصوير مميزة.. سلمى أبو ضيف تخطف أنظار جمهورها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “سلمى” بملامح جريئة، حيث اعتمدت على لوك مختلف من حيث الشعر، اعتمدت على شعر طويل وغرّة، ومكياج أبرز ملامح وجهها.

وعلقت على الصور قائلة:"ي يوم كنت بحاجة إلى بعض تعزيز احترام الذات الإضافي الذي حدث مع هؤلاء الأشخاص الجميلين"، مما أثار إعجاب عدد كبير من المتابعين معها.

آخر أعمال سلمى أبو ضيف الدرامية



يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف هو مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الذي حقق نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني 2024، وضم العمل عدد من النجوم من أبرزهم: سلمى أبو ضيف، ليلى زاهر، إسلام إبراهيم، انتصار، وهو من تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، مسلسل بين السطور بدور ملك شهاب، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من بطولة صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.

و مسلسل بين السطور بدور ملك شهاب، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من بطولة صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج

آخر أعمال سلمى أبو ضيف السينمائية



والجدير بالذكر آخر أعمال سلمى أبو ضيف فيلم ليه تعيشها لوحدك، بطولة شريف منير وخالد الصاوي، وآخرون من النجوم،

فيلم "إن شالله الدنيا تتهد" مدته 20 دقيقة، وتدور أحداثه حول منتجة فنية رقيقة تدعى "لبنى"، تواجه خسارة مهنية ضخمة عندما يقرر بطل إعلانها الجديد الاعتذار عن استكمال التصوير نتيجة ظرف قهري

تكريم سلمى أبو ضيف في مهرجان كان السينمائي

تلقت النجمة سلمى أبو ضيف تكريمًا خاصًا، من مبادرة "المرأة في السينما"، التي أقيمت على هامش الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي حيث كرم كلًا من مهرجان البحر الأحمر السينمائي ومجلة فانتي فير، أوروبا ست نساء فريدات أعدن تعريف ما يمكن تحقيقه للأجيال النسائية القادمة، ورسمن آفاق واعدة لإلهام المواهب النسائية حول العالم من ضمنهم النجمة المصرية سلمى أبو ضيف ومعها كاتبة السيناريو والمخرجة راماتا تولاي سي، والممثلة السعودية الموهوبة أضوى فهد، والممثلة والمغنية السعودية أسيل عمران، والممثلة الهندية اللامعة كيارا أدفاني، والنجمة التايلاندية المحبوبة ساروتشا تشانكيمها والشهيرة بـ”فرين”.