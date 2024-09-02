نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة فضالي تشارك جمهورها صور من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "جوما" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور أثناء التحضيرات لمسلسلها الجديد "جوما" مع الفنانة ميرفت أمين، وأرفقت بالصور تعليقًا قالت فيه: "من تحضير مسلسل جوما، قريبا دعواتكم مع الحبايب الغاليين النجمة القمر ميرفت أمين وعشرة العمر والله زمان الجميله ريم البارودي وفاكهة المسلسل بقي العسل محمود عبد المغني والجميل فيراس سعيد والمخرج محمد النقلي والمؤلف أحمد صبحي، جوما".

آخر أعمال منة فضالي

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "محارب"

وشارك في بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من النجوم، أبرزهم:حسن الرداد، ماجد المصري، سلوى عثمان، أحمد زاهر، محمود البزاوي، ملك أحمد زاهر، تامر عبدالمنعم، حسني شتا، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، وغيرهم، ومن تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج شيرين عادل.