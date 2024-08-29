نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إشادة ماجدة خير الله بـ عمر أفندي..أحمد حاتم ينسب نجاح المسلسل للمخرج والمؤلف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام أحمد حاتم من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمشاركة منشور إشادة ماجدة خير الله الذي أشادت فيه بمسلسل عمر أفندي ناسبًا نجاح المسلسل لمخرج ومؤلف العمل معلقًا:" المسلسل ده بتاع عبد الرحمن أبو غزالة والنجم مصطفى حمدي".



إشادة ماجدة خير الله بـ عمر أفندي

وأوضحت ماجدة خير الله من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن المسلسل، رغم ميله إلى الكوميديا، لا يعتمد على الممثلين الكوميديين التقليديين، وأكدت على أن نجاح العمل يعود إلى براعة السيناريست مصطفى حمدي في رسم المواقف والشخصيات، وقدرة المخرج عبد الرحمن أبو غزالة على تحويل هذه الشخصيات من الورق إلى واقع حي.



وأضافت خير الله أن المسلسل يركز بشكل أكبر على فترة الأربعينيات والشخصيات البارزة في ذلك الزمن، مثل زينات (آية سماحة) والدياسطي (مصطفى أبو سريع) الذي يبحث عن دوره في الحياة، ولمعي النجس (محمد عبد العظيم) الذي يدير بيتًا سيئ السمعة بصرامة. وأشارت إلى أن تفاصيل الماضي تتسم بالطرافة والإبداع أكثر من أحداث وزمن الحاضر.



و أعربت خير الله عن أن مسلسل "عمر أفندي" يقدم نموذجًا مثاليًا للكوميديا الراقية التي تعتمد على براعة رسم المواقف، بدلًا من المبالغة في الأداء والإفيهات اللفظية،وأشادت بأداء أحمد حاتم وآية سماحة ومصطفى أبو سريع، مشيرةً إلى أن المسلسل يُعتبر قفزة نوعية في مسيرتهم الفنية.



أحداث مسلسل عمر أفندي

وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.



أبطال مسلسل عمر أفندي





ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.

تفاصيل ومواعيد عرض المسلسل



يتكون المسلسل من 15 حلقات ويعرض على منصة شاهد في تمام الساعة 4 عصرًا، ويعرض على قناة on الساعة 7 ونص كل يوم من الأحد إلى الخميس ويعرض الساعة 10 على on drama ويعاد الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.