قبل عمر أفندي.. عمل سينمائي ناقش فكرة سرقة لوحة زهور الخشخاش

القاهرة - محمد ابراهيم -



تعتبر لوحة زهور الخشخاش لـ فان جوغ من أهم اللوحات التي سلطت الدراما عليها الضوء لسرقتها في أكثر من عمل فني، وقبل التطرق لها في مسلسل عمر أفندي سبق وتطرق لها فيلم حرامية في تايلاند



لوحة زهور الخشخاش في عمر أفندي



تعرض مسلسل عمر أفندي لسرقة لوحة زهور الخشخاش من قبل أحمد حاتم الرسام الذي قام بتقليد اللوحة لسرقتها مقابل 500 جنيه.



أحداث مسلسل عمر أفندي





وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.



أبطال مسلسل عمر أفندي





ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.



لوحة زهور الخشخاش في حرامية في تايلاند



وظهرت اللوحة في مشهد من الفيلم لتربيها خارج البلاد في فستان زفاف لعروسة كانت تقوم بهذا الدور حنان ترك.



أحداث الفيلم

تدور الأحداث حول هيما شاب مشتت يعيش حياته بطريقة غير منظمة يعمل كموظف في شركة كهرباء.. وفي ظل حياته المشتتة هذه يظهر له بريق أمل في ظهور شقيق له أو فطين كان لا يعلم عنه شيئا ورغم أنه لم يطق أن يعيش أحد معه إلا أنه استسلم للأمر الواقع ويعيشان سويا.. ومن جهة أخرى تقع جارته في حبه ولكن هيما يستغل الأثنين في تنفيذ عملية سرقة في تايلاند.



معلومات عن سرقة لوحة زهور الخشخاش



تم رسم زهور الخشخاش التى رسمها فنسنت فان جوخ، وكان موجودة بمتحف محمد محمود خليل بالقاهرة، سرقت فى أغسطس 2010، لم تكن السرقة فى عام 2010 هى المرة الأولى التى يتم فيها انتزاع اللوحة؛ سرقت من المتحف نفسه فى يونيو 1977، بعد عملية بحث واسعة النطاق، تم العثور عليه بعد عشر سنوات فى الكويت.