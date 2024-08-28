نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آية سماحة تشارك جمهورها لقطات جديدة من مسلسل "عمر أفندي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



شاركت الفنانة آية سماحة، متابعيها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لقطات من كواليس مسلسل "عمر أفندي" ويعرض المسلسل عبر قناة ON الفضائية، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا.

الفنانة آية سماحة



و لقد كتبت على الصور: "في التنكر معنديش ياما ارحميني"، حيث أنهالت التعليقات من الجمهور مليئة بحبهم لمسلسل "عمر أفندي" والحالة التي يعيشونها عند مشاهدة كل حلقة من حلقات المسلسل ومدى الإثارة والتشويق في نهاية كل حلقة.

تررد قناة ON

التردد: 11862

معامل الترميز:27500

الاستقطاب: افقي

تصحيح الخطأ: 6 / 5

HD الجودة

أحداث مسلسل "عمر أفندي"



وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

أبطال مسلسل "عمر أفندي"



ويضم مسلسل عمر أفندي عددًا كبيرًا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.