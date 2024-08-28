نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حاتم يخطط لسرقة لوحة زهرة الخشخاش..ملخص الحلقة 8 من عمر أفندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عرضت الحلقة 8من مسلسل عمر أفندي وشهد المسلسل إشادات واسعة من الجمهور من عرض أولى حلقاته بالإضافة إلى الديكورات.

تفاصيل الحلقة 8

تبدأ أحداث الحلقة بتعرض ابنه أحمد حاتم للإغماء يعود من الماضي، ويجلس مع ابنته على انفراد تعترف له أنها فعلت ذلك لكي تسمح له والدتها بأن يأتي إلى المنزل ويلومها والدها وتعده ألا تفعل ذلك مرة أخرى، وبينما يعيش عمر وزينات قصة حب تتدهور حياته الأسرية في الحاضر.



ويذهب أحمد حاتم بلوحة زينات إلى فنان تشكيلي شهير في الأربعينيات فيشجع عمر “أحمد حاتم” على الاستمرار في الرسم لأنه موهوب ويدعوه إلى حفل يحضره عدد من أصدقائه ويشتري اللوحة ب 50 جنيه ويقرر أن يدعو الجميع على وليمة من الطعام.



ويحاول شلهوب إقناع عمر بسرقة لوحة زهرة الخشخاش من منزل الفنان الذي اشترى لوحة زينات لبيعها لأحد الباشاوات مقابل 500 جنيه ويوافق عمر لمساعدة زينات في أزمتها مع أباظة ويذهب للقاء الباشا ويتفق معه على التفاصيل.



يحاول أحمد حاتم تقليد اللوحة لسرقة الأصلية وأثناء ذلك يكتشف بمساعدة المرأة أن اسم الرسام اليهودي اللي قال عليه والده وكان يقوم بالإمضاء على اللوحات هو انعكاس لاسمه "علي تهامي".



أحداث مسلسل عمر أفندي





وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

أبطال مسلسل عمر أفندي





ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.

تفاصيل ومواعيد عرض المسلسل



يتكون المسلسل من 15 حلقات ويعرض على منصة شاهد في تمام الساعة 4 عصرًا، ويعرض على قناة on الساعة 7 ونص كل يوم من الأحد إلى الخميس ويعرض الساعة 10 على on drama ويعاد الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.