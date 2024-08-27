نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد بكير مخرج الوحدة الثانية لمسلسل "عمر أفندي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض حاليًا مسلسل “عمر أفندي” بطولة الفنان أحمد حاتم، عبر منصة شاهد وقناة ON، والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه حتى الآن، وشهد العمل أحداثًا تشويقية، نالت إعجاب المشاهدين.

وشارك المخرج محمد بكير في إخراج الوحدة الثانية من مسلسل عمر أفندي، مع مخرج العمل الأساسي عبد الرحمن أبو غزالة.

أبطال عمر أفندي

يشارك في بطولة مسلسل عمر أفندي كل من الفنان أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، ميران عبد الوارث، وغيرهم، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وتأليف مصطفى حمدي.

تفاصيل مسلسل عمر أفندي

ويتكون مسلسل «عمر أفندي» من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول حول رجل ثلاثيني أحمد حاتم، يعثر على سرداب سري يعود به إلى العام 1943 ويكشف له ماض يجهله، ويقع في حب آية سماحة ويعيشان قصة حب رومانسية في الأربعينات، رغم أنه متزوج ولديه بنت في الحاضر

مواعيد عرض عمر أفندي

ويعرض عمر أفندي على منصة شاهد في تمام الساعة 4 عصرًا، ويعرض على قناة on الساعة 7 ونص كل يوم من الأحد إلى الخميس ويعرض الساعة 10 على on drama ويعاد الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.