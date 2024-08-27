أحمد حاتم ساحر متألق في الأربعينات..ملخص الحلقة 7 من عمر أفندي

القاهرة - محمد ابراهيم -

عرضت الحلقة 7 من مسلسل عمر أفندي وشهد المسلسل إشادات واسعة من الجمهور من عرض أولى حلقاته بالإضافة إلى الديكورات.



تفاصيل الحلقة 7



بدأ أحمد.حاتم مسيرته كساحر في فترة الأربيعينات وتألق هناك بتقديم ألعاب سحرية غريبة ومدهشة بالنسبة لكل الحضور، وتمكن بذكائه وفطرته من حماية زينات “آية سماحة” من أحد الباشوات الذي جاء خصيصا للتياترو للجلوس معها وأجبرها أباظة على ذلك.



تصل إلى رانيا يوسف رسالة من زوجها تهامي زوجها المختفي يخبرها فيه أنه بخير وأنه تصالح مع ابنه علي، ويتم الكشف أن عمر أفندي هو الذي يرسل الخطابات ليهدأ قلب دلال على زوجها الذي رحل ووحده ابنه الذي يعلم الأمر.



ينجح أحمد حاتم في الحصول على 100 جنيه بعد ما بدأ يبيع انتيكات الماضي في مزاد بالحاضر.

ويشعر أباظة بالقرب الواضح بين عمر وزينات ويهددهم بصورة غير مباشرة، وتنتهي الحلقة بعثور عمر علي الطفل الذي سرق محفظته في أول يوم عاد فيه إلي الأربعينيات.

أحداث مسلسل عمر أفندي



وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

أبطال مسلسل عمر أفندي



ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.

تفاصيل ومواعيد عرض المسلسل





يتكون المسلسل من 15 حلقات ويعرض على منصة شاهد في تمام الساعة 4 عصرًا، ويعرض على قناة on الساعة 7 ونص كل يوم من الأحد إلى الخميس ويعرض الساعة 10 على on drama ويعاد الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.