داليا البحيري تدعم داليا شوقي بهذه الطريقة

القاهرة - محمد ابراهيم - دعمت الفنانة داليا البحيري الفنانة داليا شوقي بعد الهجوم عليها في سفاح الجيزة من خلال حسابها الشخصي على موقع فيسبوك.

و كتبت داليا البحيري:'داليا شوقي ممثلة عندها قبول وشاطرة ولذيذة وشقية ومختلفة…عمري ما قابلتها ولا اعرفها علي المستوي الشخصي بس انا بحبها وبحب شغله وسيبوا البنت في حالها.

دفاع نشوى مصطفى

دافعت الفنانة نشوى مصطفى، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن الفنانة داليا شوقي، بعد الانتقادات الكثيرة التي طالتها في الفترة الأخيرة، بسبب مشهدها في مسلسل سفاح الجيزة.

وكتبت نشوى مصطفى: “بنت شاطرة ومجتهدة وهتبقى هايلة بلاش تهدوا المجتهدين، أدوها فرصة والنقد يبقى هدفها إنها تكون أفضل وتتعلم، لكن من فضلكم حرام متكسروهاش”.

كما حرصت الناقدة الفنية ماجد خير الله، على مساندة الفنانة داليا شوقي، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: في مسلسل سفاح الجيزة، ورغم وجود عدة شخصيات مهمة ومثيرة في نفس المسلسل، إلا إني توقفت عند أدائها كثيرًا، وهي تحادث شقيقتها ركين، التي تدعي أنها في دبي، وتسألها بصيغة اتهام، عايزة أشوفك فيديو كول عشان نطمن عليكي!، طريقة الأداء التي اتبعتها داليا شوقي، كانت تقترب من أسلوب وكيل نيابة يحقق مع متهم، تعاملها مع زوجها بصيغة جافة ليس فيها أي ود، وكأنها لا تصدق كلمة مما يقول، كل ردود الفعل ورد الفعل متقنة بشدة.

دفاع مروة صبري

علقت الإعلامية مروة صبري، على الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة داليا شوقي، بسبب أحد مشاهد مسلسل "سفاح الجيزة، وقالت خلال برنامجها "قعدة ستات"، المذاع على شاشة "القاهرة اليوم": الناس انتقدتها بشكل يجرح بسبب مشهد، وقعدت تقولها أنتي مشلولة بتتكلمي كده ليه وايه الريأكشنات دي، في كل عمل يا جماعة في شخص مسؤول عن ريأكنش الفنان وده غير المخرج، بيقولها تعمل إيه ومتعملش إيه.. قولولها نقد بس بشكل لطيف، متجرحوهاش انتو كده بتدبحوها يا جماعة، واحد يقولها هو ده تمثيل، الناس اللي بتمثل بتتعب وبتشقى يا جماعة والمشهد اللي بتشوفوه على الشاشة دقيقة، كاحساس أو تمثيل أو تدريبات على الدور كل ده مش سهل، عشان بجره قلم أو كيبورد تمحوا ده، وتكتبوا روحي أعتزلي أو ملكيش في التمثيل ده ميصحش نمحي شغل كامل لمجرد مشهد معجبكمش، متعرفوش ده بيأثر على نفسية الشخص ازاي.