نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسباب ارتفاع وانخفاض درجة حرارة الجسم في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

يُعتبر ارتفاع درجة حرارة الجسم استجابة طبيعية من جهاز المناعة لمكافحة العدوى أو التعرض لعوامل بيئية معينة،تكمن أهمية فهم الأسباب الرئيسية وراء هذه الظاهرة في القدرة على تشخيصها وعلاجها بشكل فعال،الإبلاغ عن الأسباب الشائعة لارتفاع درجة الحرارة يمكن أن يسهم في الرعاية الصحية الأفضل،

1،العدوى البكتيرية أو الفيروسية



تُعتبر العدوى من بين أكثر الأسباب شيوعًا لارتفاع درجة حرارة الجسم، حيث يمكن أن تكون فيروسية مثل الإنفلونزا أو فيروس كورونا، أو بكتيرية مثل التهابات الجهاز التنفسي أو التهابات المسالك البولية،

2،الإنهاك الحراري



يمكن أن يؤدي التعرض المطول لأشعة الشمس الحارة أو العمل في بيئات ذات درجات حرارة مرتفعة إلى حدوث إجهاد حراري أو ضربة شمس، مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل ملحوظ،

3،حروق الشمس



التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس بدون حماية مناسبة يؤدي إلى حروق الشمس، مما قد ينتج عنه ارتفاع درجة حرارة الجسم بسبب التهاب الجلد،

4،التطعيمات



بعض التطعيمات يمكن أن تسبب ارتفاعًا طفيفًا في درجة حرارة الجسم كأثر جانبي مؤقت، وهو تفاعل طبيعي عن الجسم لتعزيز المناعة،

5،الأدوية



يمكن أن تؤدي بعض الأدوية، مثل أدوية الحساسية أو المضادات الحيوية، إلى ارتفاع درجة الحرارة كأحد الآثار الجانبية،

6،الأمراض المزمنة



بعض الأمراض المزمنة، مثل السرطان أو الأمراض المناعية الذاتية (مثل الذئبة الحمراء)، قد تُسهم في ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل مستمر،

7،الأمراض الهرمونية



اضطرابات الغدة الدرقية، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية، تُعتبر من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم،

8،تعاطي المخدرات



يمكن أن يسهم تعاطي بعض أنواع المخدرات أو المشروبات الكحولية في ارتفاع درجة حرارة الجسم نتيجة التأثير السلبي على التوازن الكيميائي للجسم،

9،التسنين عند الأطفال



قد يُلاحظ بعض الآباء ارتفاعًا طفيفًا في درجة حرارة الأطفال خلال فترة التسنين، وهو أمر طبيعي في معظم الحالات،

يحدث انخفاض درجة حرارة الجسم عندما يفقد الجسم القدرة على المحافظة على حرارته الطبيعية، ويُعزى ذلك إلى مجموعة من الأسباب الشائعة، منها

1،ارتداء ملابس خفيفة في الطقس البارد



ارتداء ملابس غير مناسبة للطقس البارد يؤدي إلى فقدان الجسم للحرارة بشكل سريع، مما قد يسبب انخفاضًا في درجة حرارة الجسم،

2،التعرض لطقس بارد لفترات طويلة



قد يؤدي البقاء في بيئة باردة أو التعرض للثلوج والمطر دون حماية كافية إلى انخفاض درجة حرارة الجسم،

3،الملابس المبللة



ارتداء الملابس المبللة في الطقس البارد يزيد من فقدان الحرارة، وقد يؤدي إلى انخفاض حرارة الجسم إذا لم يُجفف الجسم بسرعة،

4،التكييف البارد



التعرض المطول لتكييف بارد قد يؤدي إلى انخفاض في درجة حرارة الجسم، خاصة عند الأشخاص الأكثر عرضة مثل كبار السن،

1،الأمراض المزمنة



الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، الرئة، أو الكلى قد تزيد من احتمالية ارتفاع درجة الحرارة،

2،تغير مستوى الهرمونات



مع التقدم في العمر، قد تنخفض قدرة الجسم على التحكم في التعرق وتضعف الدورة الدموية، مما يزيد من خطر ارتفاع درجة الحرارة،

3،الأدوية



بعض الأدوية مثل مدرات البول، المهدئات، وأدوية الضغط قد تؤثر على قدرة الجسم في تنظيم درجة الحرارة،

4،الجفاف



عدم تناول كميات كافية من السوائل قد يؤدي إلى الجفاف، مما يزيد من خطر ارتفاع درجة حرارة الجسم،

5،السمنة أو النحافة



الأشخاص المصابون بالسمنة المفرطة أو النحافة الشديدة هم أكثر عرضة لخطر ارتفاع درجة الحرارة،

عند ارتفاع درجة حرارة الجسم، تظهر مجموعة من الأعراض التي تتفاوت في شدتها، ومنها

القشعريرة.

التعرق الزائد.

الصداع.

فقدان الشهية.

الجفاف.

التعب والارتباك.

تشمل أعراض انخفاض درجة حرارة الجسم

الكلام المتداخل وعدم القدرة على التركيز.

التنفس البطيء.

الارتجاف.

النبض الضعيف.

الشعور بالنعاس.

فقدان الوعي.

عند الأطفال، قد يظهر الجسم ورديًا باهتًا.

لتشخيص أسباب ارتفاع أو انخفاض درجة حرارة الجسم بدقة، قد يلجأ الأطباء إلى الإجراءات التالية

فحص الدم.

فحص البول.

الفحوصات التصويرية مثل الأشعة السينية أو التصوير المقطعي.

توجد عدة طرق فعالة لخفض درجة حرارة الجسم

استخدام خافضات الحرارة مثل الباراسيتامول أو الأسبرين. معالجة السبب الأساسي مثل العدوى أو الالتهاب. المضادات الحيوية إذا كان السبب عدوى بكتيرية.

لعلاج انخفاض درجة حرارة الجسم، يمكن اتباع الخطوات التالية

الجلوس في مكان دافئ. تغيير الملابس المبللة وارتداء ملابس ثقيلة. تناول سوائل دافئة وضخ الدم عبر الوريد إذا لزم الأمر. التنفس من خلال أنبوبة أكسجين إذا كان هناك صعوبة في التنفس. استخدام أجهزة لتسخين الدم وإعادته للجسم.

1،التغيرات الهرمونية



يمكن أن يحدث ارتفاع في درجة حرارة المرأة نتيجة تغيرات في مستوى هرمونات الأستروجين، خاصة عند دخولها في سن اليأس،

2،الحمل



خلال الشهور الثلاثة الأولى من الحمل، قد ترتفع درجة حرارة الجسم بسبب تغيرات الهرمونات،

3،الإباضة والدورة الشهرية



ترتفع درجة حرارة الجسم أثناء الإباضة وتظل مرتفعة خلال أيام الدورة الشهرية،

تُعتبر درجة الحرارة الطبيعية للجسم ما بين 36 و37 درجة مئوية،ولكن إذا ارتفعت درجة الحرارة إلى أكثر من 39.4 درجة مئوية، فقد تكون مؤشرًا خطيرًا،تشمل الحالات التي تستدعي الانتباه

الصداع الشديد.

الدوار.

الطفح الجلدي.

الألم في الرقبة.

الصعوبة في التنفس.

القيء المتكرر.

تصلب الرقبة.

الجفاف.

إذا كانت درجة حرارة الطفل أكثر من 40 درجة مئوية.

الخمول الشديد والتعب المستمر.

إذا استمرت الحمى لأكثر من 24 ساعة عند الأطفال دون سن السنتين.

عدم تحسن حالة الطفل بعد تناول المضادات الحيوية أو خافضات الحرارة.

إذا كان الطفل ضعيف المناعة أو حديث الولادة.