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هند السوليه - الرياض - محتويات

مرض القلب

مرض القلب

يُعد القلب من الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، حيث يلعب دورًا جوهريًا في ضخ الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، مما يمكّن الخلايا من أداء وظائفها بصورة فعالة،وعندما يتعرض القلب لخلل أو قصور في الشرايين، فإن ذلك ينجم عنه نقص في كمية الأكسجين التي تصل إليه،ومع مرور الزمن، قد تضعف عضلة القلب، مما يؤثر سلبًا على قدرتها في أداء مهامها بكفاءة.

بماذا يشعر مريض القلب عند النوم

بماذا يشعر مريض القلب عند النوم

يعاني مرضى القلب من مجموعة متنوعة من الأعراض التي قد تختلف بحسب نوع مرض القلب الذي يؤثر عليهم،من بين هذه الأعراض

1،علامات تصلب الشرايين

تُعد علامات الإصابة بمرض تصلب الشرايين من الأعراض الأساسية، وتشمل

ألم وضيق في الصدر الشعور بألم شديد وضيق في منطقة الصدر.

ألم في الرقبة والظهر والفكين قد يمتد الألم ليشمل مناطق أخرى.

ضيق في التنفس نتيجة عدم قدرة الشخص على استنشاق كمية كافية من الأكسجين.

برودة وتنميل الأطراف يشعر بعض الأشخاص ببرودة أو تنميل في الأطراف.

الإرهاق والتعب الجسدي يعاني الشخص من شعور مستمر بالتعب دون أي نشاط.

2،أعراض خلل نظم القلب

عند المعاناة من اضطرابات في نظم القلب، يمكن أن تُقسّم دقات القلب إلى ثلاث حالات

دقات سريعة حيث ينبض القلب بسرعة غير طبيعية.

دقات بطيئة مما يؤدي إلى عدم قدرة القلب على ضخ الدم بشكل ملائم.

دقات غير منتظمة قد تكون السرعة طبيعية لكنها غير منتظمة.

تؤدي هذه الحالات إلى ظهور مجموعة من الأعراض، مثل

دوخة وفقدان الوعي بسبب نقص الأكسجين إلى الدماغ.

خفقان القلب يشعر الشخص بزيادة غير متوقعة في معدل نبضات القلب.

ألم حاد في الصدر مما يؤدي إلى عدم الارتياح وقد يشكل تهديدًا للصحة.

أعراض عيوب القلب الخلقية

أعراض عيوب القلب الخلقية

تشير عيوب القلب الخلقية إلى الحالات التي تكون موجودة منذ ولادة الشخص، وتنقسم إلى نوعين بناءً على درجة الخطورة

1،أمراض شديدة الخطورة

تظهر هذه الأمراض عادة بعد الولادة بفترة قصيرة مُعلنةً عن مجموعة من الأعراض، تشمل

الإزرقاق تحول لون بشرة الطفل إلى الرمادي أو الأزرق.

انتفاخ العينين تورم يظهر حول العينين.

تورمات في الأطراف والبطن يعاني الطفل من انتفاخ في الأرجل ومنطقة البطن.

صعوبة في التنفس خصوصًا أثناء الرضاعة.

2،أمراض القلب الخلقية الأقل خطورة

تُشخص هذه الأمراض عادة في مرحلة الطفولة المتأخرة أو في مرحلة الشباب،من الأعراض التي قد تدل على إصابة الطفل بعيوب قلبية خلقية

انتفاخ وتورم اليدين والقدمين وضوح التورم في الأطراف.

قصور في التنفس يواجه الطفل صعوبة في التنفس عند القيام بأنشطة بسيطة.

تعب وإرهاق بسهولة يشعر الطفل بالتعب دون الحاجة إلى بذل جهد كبير.

أعراض اعتلال عضلة القلب وضعفها

أعراض اعتلال عضلة القلب وضعفها

يُعتبر اعتلال عضلة القلب حالة طبية تؤثر على كفاءة القلب، مما يؤدي إلى ضعف العضلة وقدرتها على ضخ الدم بفاعلية،يشعر مريض اعتلال عضلة القلب بمجموعة من الأعراض التي قد تتفاقم أثناء النوم أو عند بذل مجهود بدني تشمل

التعب والإرهاق قد يشعر المريض بخفة في الرأس، بالإضافة إلى الإرهاق بسرعة،هذه الأعراض تشير إلى أن القلب لا يعمل بكفاءة كافية لتلبية احتياجات الجسم من الأكسجين. ضيق التنفس يُعاني الشخص من صعوبة في التنفس، خصوصًا أثناء ممارسة أي مجهود بدني،قد يكون ضيق التنفس أكثر وضوحًا عند الاستلقاء. تسارع دقات القلب يمكن أن يشعر المريض بتسارع وعدم انتظام في ضربات القلب، مما يؤدي إلى القلق والخوف. تورم وانتفاخ قد يظهر تورم في الساقين والكاحلين، مما يُشير إلى احتباس السوائل،هذا التورم قد يكون مصحوبًا بشعور بالثقل أو الألم. دوخة وإغماء يمكن أن يعاني المريض من دوخة شديدة قد تصل أحيانًا إلى الإغماء، نتيجة عدم تدفق الدم الكافي إلى الدماغ.

أعراض التهاب الشغاف

أعراض التهاب الشغاف

التهاب الشغاف هو التهاب يصيب البطانة الداخلية للقلب، وتُعتبر هذه الحالة من الحالات الطبية الخطيرة،تشمل الأعراض المرتبطة بالتهاب الشغاف

ارتفاع درجة الحرارة والحمى غالبًا ما يشعر المصاب بارتفاع في الحرارة، مما يدل على وجود التهاب. الطفح الجلدي قد يظهر طفح جلدي غير اعتيادي، مما يُعتبر علامة على استجابة الجسم للالتهاب. السعال يواجه الشخص سعالاً مستمراً، مما قد يسبب انزعاجًا. عدم انتظام ضربات القلب قد تؤدي الالتهابات في القلب إلى عدم انتظام في ضرباته، مما يزيد من خطر المضاعفات. التعب والإرهاق يشعر المريض بالتعب المستمر نتيجة للجهد الذي يبذله الجسم لمكافحة الالتهاب. انتفاخ البطن قد يحدث تورم في منطقة البطن، مما يدل على احتباس السوائل.

الأعراض التي تدل على الإصابة بأمراض القلب المبكرة

الأعراض التي تدل على الإصابة بأمراض القلب المبكرة

توجد مجموعة من الأعراض التي تشير إلى احتمال وجود مشاكل صحية في القلب، ويتعين النظر إليها بجدية

انقطاع النفس أثناء النوم يُعتبر هذا العرض علامة على وجود مشكلة في القلب وقد يشير إلى ضعف في وظيفة القلب. ظهور طفح جلدي الطفح الجلدي ذو اللون الأصفر أو البرتقالي قد يدل على ارتفاع الدهون الثلاثية، مما يزيد من مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين. ضعف قبضة اليد يمكن أن تعكس القوة في قبضة اليد صحة القلب؛ فإذا لاحظ الشخص ضعفًا في قبضة يده، فقد يكون ذلك إشارة على ضعف عضلة القلب. البقع الداكنة تحت الأظافر قد تشير البقع الداكنة أسفل الأظافر إلى مشاكل صحية خطيرة مثل السكري أو التهاب بطانة القلب. الدوخة الشعور بالدوخة قد يدل على مشاكل في ضغط الدم أو ضعف في قدرة القلب على ضخ الدم بشكل كافٍ للمخ.

نصائح للحفاظ على صحة القلب

نصائح للحفاظ على صحة القلب

للحفاظ على صحة القلب والوقاية من الأمراض القلبية، يُنصح باتباع الإرشادات التالية