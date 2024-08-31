مؤشر بورصة مسقط يرتفع 84 نقطة

مؤشر بورصة مسقط يرتفع 84 نقطةارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط في شهر أغسطس الجاري 84 نقطة، بعد شهرين من التراجع، مستفيدا من إقبال المستثمرين على شراء أسهم الشركات القيادية التي سجلت تراجعات واضحة في شهري يوليو ويونيو الماضيين.

وأغلق المؤشر الرئيسي بنهاية تداولات أغسطس على 4746 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ السادس من يونيو الماضي، وسجل مؤشر القطاع المالي ارتفاعا بنحو 98 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 4 نقاط، فيما سجل مؤشر قطاع الصناعة تراجعا بـ 57 نقطة، وتراجع المؤشر الشرعي بنحو نقطة واحدة.

وأظهرت إحصائيات التداول الصادرة عن بورصة مسقط تراجعا في قيمة التداول التي هبطت في أغسطس إلى 45 مليون ريال عماني مقابل 152.3 مليون ريال في يوليو الماضي، كما سجل عدد الصفقات المنفذة في أغسطس تراجعا بنسبة 9.7 بالمئة من 13 ألفا و862 صفقة إلى 12 ألفا و517 صفقة.

وارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنهاية تداولات شهر أغسطس إلى 24 مليارا و558 مليون ريال، مسجلة خلال الشهر مكاسب بـ 201.8 مليون ريال، حيث جاء هذا الصعود مدعوما بارتفاع القيمة السوقية للشركات المقفلة التي صعدت إلى 10 مليارات و842 مليون ريال وسجلت مكاسب بـ 65 مليون ريال.

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه بورصة مسقط الأسبوع الماضي واحدا من أفضل أسابيع التداول في الربع الثالث من العام الجاري مع تسجيل المؤشرات القطاعية صعودا جماعيا، ليرتفع مؤشر القطاع المالي 123 نقطة، كما سجل مؤشر قطاع الصناعة صعودا بـ 9 نقاط، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 4 نقاط، وصعد المؤشر الشرعي إلى مستوى 444 نقطة مسجلا ارتفاعا أسبوعيا بنقطتين .