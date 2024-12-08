أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 44 ألفاً و708

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 44 ألفاً و708ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 44 ألفا و708 شهداء، و106 آلاف و50 مصاباً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وذكرت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 44 شهيداً، و74 مصاباً، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ429 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 في المئة من السكان.