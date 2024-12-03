أخبار اليمن : هجوم جوي يمني عراقي يضرب العمق الإسرائيلي

هجوم جوي يمني عراقي يضرب العمق الإسرائيلينفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق، ثلاث عمليات عسكرية ضد العدو الإسرائيلي خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن العمليات شملت استهداف هدفين إسرائيليين شمالي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثالثة هدفاً حيوياً في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة.. مؤكدة أن العمليات الثلاث حققت أهدافها بنجاح.

كما أكدت القوات المسلحة اليمنية ومعها مجاهدو المقاومة العراقية استمرارها في الرد على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.