أخبار اليمن : استهداف "بن غوريون".. صنعاء تنفّذ 3 عمليات عسكرية جديدة

استهداف "بن غوريون".. صنعاء تنفّذ 3 عمليات عسكرية جديدة
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، أنها نفذت عمليات نوعية في منطقة يافا المحتلة، واستهدفت سفينة في البحر العربي شرق جزيرة سقطرى.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2.
وأكد البيان أن الصاروخ نجح في الوصول إلى هدفه رغم تكتُّم العدو، وأدت العملية إلى وقوع إصابات وتوقُّف حركة الملاحة في المطار.
وأشار إلى أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة وحققت العمليةُ هدفَها بنجاح.
وذكر أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية استهدفتْ سفينةَ (Santa Ursula) في البحرِ العربي شرق جزيرة سقطرى بعدد من الطائرات المسيرة وكانت الإصابة مباشرة.
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