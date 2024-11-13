أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء لبنان

ارتفاع عدد شهداء لبنانأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان ألإسرائيلي المتواصل منذ أكتوبر 2023، إلى 3365 شهيداً و14344 مصاباً.

وأفادت الوزارة في بيان اليوم، بأن غارات العدو الإسرائيلي أمس، أسفرت عن سقوط 78 شهيداً و122 جريحا.

الجدير بالذكر إلى أن لبنان يتعرض لغارات إسرائيلية منذ أكتوبر 2023، لكن منذ نهاية سبتمبر الماضي، زاد العدو الإسرائيلي من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة بيروت، ما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلًا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.