أخبار اليمن : الرهوي يطلع على نشاط وزارة النقل

الرهوي يطلع على نشاط وزارة النقل
اطّلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، خلال لقائه اليوم، وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم، على سير نشاط الوزارة والجهات التابعة لها والبرامج المؤسسية والفنية الجاري تنفيذها.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى المهام الكبيرة المنوطة بهذا القطاع المسئول عن مجالات خدمية حيوية تتصل مباشرة بالمواطن ومقومات حياته اليومية.. منوها بالجهود المبذولة من قبل الوزارة لأتمتة نشاطها وخدماتها وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول عليها.
وكان الوزير قحيم، قد استعرض سير برنامج الأتمتة على مستوى الوزارة والوحدات التابعة لها والذي يأتي في إطار تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة على المستويين المركزي والمحلي.
ولفت إلى عمل الوزارة بالتنسيق مع المحليات لتعزيز دور مكاتب الأشغال في المحافظات والمديريات للاضطلاع بمسئولياتها الأصيلة في منع المخالفات سواء في الأحياء أو الشوارع العامة.
وتطرق وزير الأشغال إلى استعدادات الوزارة والوحدات التابعة لها لإحياء الذكرى السنوية للشهيد وفقا للخطة الحكومية والبرنامج الزمني للفعاليات والأنشطة المقرة، والحرص على المساهمة في البعد الإنساني لهذه المناسبة الهامة في واقع الشعب اليمني وسجله الكفاحي والمقاوم للمعتدين الغزاة.
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