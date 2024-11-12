أخبار اليمن : الحديدة.. 3 غارات عدوانية على التحيتا

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الحديدة.. 3 غارات عدوانية على التحيتا

استهدف طيران العدوان الأمريكي البريطاني اليوم، بثلاث غارات مديرية التحيتا في محافظة الحديدة. الحديدة.. 3 غارات عدوانية على التحيتااستهدف طيران العدوان الأمريكي البريطاني اليوم، بثلاث غارات مديرية التحيتا في محافظة الحديدة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة الفازة بمديرية التحيتا جنوبي المحافظة. وكان العدوان الأمريكي البريطاني استهدف في وقت سابق، بـ4 غارات منطقتي النهدين والحفاء بمديرية السبعين، و4 غارات منطقة جربان بمديرية سنحان بصنعاء، وشن 9 غارات على مديرية حرف سفيان بعمران، وغارتين على منطقة الرحبة بمديرية الصفراء في صعدة.

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