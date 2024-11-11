أخبار اليمن : البرد يؤخر طابور الصباح في المدارس

البرد يؤخر طابور الصباح في المدارس
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تأخير طابور الصباح في مدارس المحافظات المتأثرة بامتداد الكتلة الهوائية الباردة.
وأوضحت الوزارة في تعميم صادر عنها، أنه تقرر بدء طابور الصباح عند الساعة الثامنة صباحاً ابتداءً من يوم السبت المقبل، حرصاً منها على سلامة الطلاب والطالبات.
ويأتي تأخير الطابور الصباحي- بحسب التعميم- لتفادي تأثيرات الأجواء الباردة في محافظات المرتفعات الجبلية وخاصة الشمالية وأجزاء من الجنوبية الغربية والمرتفعات في المناطق الصحراوية.
وشددت الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعويض أي فاقد تعليمي ناتج عن تأخر بدء الحصة الأولى.
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