أخبار اليمن : 16 غارة عدوانية على صنعاء وصعدة وعمران

16 غارة عدوانية على صنعاء وصعدة وعمران
شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني خلال الساعات الماضية، سلسلة غارات عنيفة على محافظات صنعاء وصعدة وعمران.
وأوضح مصدر أمني أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بـ4 غارات منطقة جربان بمديرية سنحان، وغارة منطقة الحفاء بمديرية السبعين بصنعاء.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان عاود شن 9 غارات على مديرية حرف سفيان بعمران، وغارتين على منطقة الرحبة بمديرية الصفراء في صعدة.
وكان العدوان الأمريكي البريطاني استهدف مساء السبت، بثلاث غارات منطقتي النهدين والحفاء بمديرية السبعين في العاصمة صنعاء.
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