أخبار اليمن : استشهاد 173 مسعفاً لبنانياً منذ بداية العدوان

استشهاد 173 مسعفاً لبنانياً منذ بداية العدوانأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، استشهاد مسعف وإصابة إثنين آخرين، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف جنوبي لبنان.

وقالت الوزارة في بيان، إنه باستشهاد المسعف في بلدة زفتا، ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء من المسعفين منذ بدء العدوان إلى 173 مسعفاً و277 جريحًا، فيما بلغ عدد الآليات المستهدفة 243 آلية.

وأدانت الوزارة مواصلة قوات الاحتلال استهداف الطواقم الإسعافية، وناشدت المجتمع الدولي وضع حد لهذا المسلسل من جرائم الحرب المتمادية.

ويتعرض لبنان منذ الخامس من أكتوبر الجاري لعدوان إسرائيلي واسع، راح ضحيته آلاف الشهداء، والجرحى، وأجبر أكثر من مليون شخص على النزوح.