استشهاد 173 مسعفاً لبنانياً منذ بداية العدوان
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، استشهاد مسعف وإصابة إثنين آخرين، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف جنوبي لبنان.
وقالت الوزارة في بيان، إنه باستشهاد المسعف في بلدة زفتا، ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء من المسعفين منذ بدء العدوان إلى 173 مسعفاً و277 جريحًا، فيما بلغ عدد الآليات المستهدفة 243 آلية.
وأدانت الوزارة مواصلة قوات الاحتلال استهداف الطواقم الإسعافية، وناشدت المجتمع الدولي وضع حد لهذا المسلسل من جرائم الحرب المتمادية.
ويتعرض لبنان منذ الخامس من أكتوبر الجاري لعدوان إسرائيلي واسع، راح ضحيته آلاف الشهداء، والجرحى، وأجبر أكثر من مليون شخص على النزوح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : استشهاد 173 مسعفاً لبنانياً منذ بداية العدوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.