انت الأن تتابع خبر وزيرة خارجية ألمانيا:يجوز لإسرائيل قتل المدنيين في غزة .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - برّرت وزيرة خارجية ألمانيا، قتل إسرائيل المدنيين الفلسطينيين في غزة، بقصف المناطق التي يعيشون فيها، إذا كان هناك "إرهابيون يسيئون استخدامها".وخاطبت زيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، برلمان بلادها بمناسبة الذكرى الأولى للهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، قائلة: إن حق الدفاع عن النفس "لا يعني مهاجمة الإرهابيين بل تدميرهم حتى لو كان هنالك مدنيون".



وأضافت: "عندما يختبئ عناصر حماس بين الناس وخلف المدارس، فإن الأماكن المدنية تفقد وضع الحماية لأن الإرهابيين ينتهكونها".



وتابعت قائلة: لقد "أوضحت في الأمم المتحدة أن المواقع المدنية قد تخسر وضعها المحمي هذا إذا أساء الإرهابيون استخدام هذا الوضع".



واعتبرت أن "أمن إسرائيل جزء من مصلحة برلين"، بصرف النظر عمن يتولى السلطة في ألمانيا، فهي ليست مسألة حزبية.



في الوقت نفسه، قالت الوزيرة الألمانية إنها تبذل جهودا يومية لضمان وصول المساعدات إلى غزة.



وتابعت: "هناك أمر واضح، وهو أن إسرائيل لا يمكنها أن تتمتع بالسلام الدائم إذا لم يكن ذلك متاحا لجيرانها الفلسطينيين".



وتعد ألمانيا من أكبر حلفاء إسرائيل في أوروبا، بينما تعتبر إيرلندا من أقرب الدول للشعب الفلسطيني.