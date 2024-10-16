الصور الأولى من تصوير مشاهد فيلم 6 أيام

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الشركة المنتجة لفيلم 6 أيام، عن بدء تصوير العمل اليوم، الذي تدور أحداثه في إطار أجتماعي رومانسي، من بطولة أحمد مالك وأية سماحة وإخراج كريم شعبان.

الصور الأولي من تصوير فيلم 6 أيام

ونشرت الشركة المنتجة لـ فيلم 6 أيام عبر إنستجرام، الصور الأولى من العمل، وجارى التعاقد مع باقى أبطال العمل خلال الفترة الحالية.

صناع فيلم 6 أيام

والفيلم من بطولة أحمد مالك وآية سماحة، من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان فى أولى تجاربه الاخراجية فى السينما، إنتاج شركة هاني نجيب وأحمد فهمي.

قصة فيلم 6 أيام

تدور أحداث الفيلم حول شاب يدعي يوسف وفتاة تدعي عالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر.

أحدث أعمال آية سماحة

من ناحية أخرى، تنتظر أية سماحة عرض مسلسل “باسورد”، ومن المقرر أن يطرح يوم ٢٣ أكتوبر الجاري على إحدي المنصات الرقمية، يشارك فيه عدد من النجوم: محمد السباعي، ورانيا منصور، وحازم إيهاب، وجلا هشام، وعزة بهاء، والمسلسل من إخراج أسامة عرابي ومن تأليف محمد مهران وندى عبد الحفيظ، ويعتبر المسلسل اجتماعي.

أحدث أعمال أحمد مالك

كما يواصل النجم أحمد مالك التحضير لمسلسله الجديد "ولاد الشمس"، الذي يشاركه في بطولته طه دسوقي، ومن المقرر عرض العمل في موسم دراما رمضان المقبل 2025، وهو فكرة أحمد مالك، سيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج عصام عبدالحميد.

اخر اعمال أحمد مالك

وكان اخر اعمال أحمد مالك هو مسلسل مطعم الحبايب، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول عالم الطبخ، ويشارك بجانب أحمد مالك في بطولة العمل، كل من: هدى المفتي، بيومي فؤاد، إنتصار، إسلام إبراهيم، سامي مغاوري، وعايدة رياض، مع عدد من ضيوف الشرف منهم عبير صبري، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، ومكون من 12 حلقات.

اخر اعمال أية سماحة

وكان اخر اعمال أية سماحة هو مسلسل“عمر أفندي”الذى ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الرومانسية، ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، رانيا يوسف، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 15 حلقات.