نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر الحريق الغامض بمصفاة النفط في تستر بالأحواز داخل إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت كتائب الشهيد ريسان الساري الجناح العسكري لحركة رواد النهضة لتحرير الأحواز استهداف مصفاة النفط في مدينة تستر شمال الأحواز التي تحتلها إيران.

وأوضحت في بيان لها، أن تلك الضربة نوعية وكبيرة، حيث نتج عنها مقتل وإصابة العديد من عناصر من الحرس الثوري الإيراني.

وفي السياق ذاته أعلن الإعلام الإيراني عن وقوع إصابات ومقتل ضابط في الأمن الإيراني أثناء اشتباك الجناح العسكرى التابع لحركة رواد النهضة لتحرير الأحواز مع الأجهزة الأمنية التابعة لإيران.

فيما انتشرت مقاطع فيديو عديدة توضح حجم الضرر من داخل شركة مصفاة تستر في الأحواز، عقب تبني كتائب الشهيد ريسان الساري الجناح العسكري لحركة رواد النهضة لتحرير الأحواز استهداف مصفاة النفط التابعة لإيران في مدينة تستر شمال الأحواز وتدميرها.